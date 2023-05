Bewogen week voor honkballer Jansen die slechte beurt maakt in MLB

Honkballer Kenley Jansen heeft een bijzondere week achter de de rug. De werper van Boston Red Sox stond eerder in de spotlights door voor de 400e keer een MLB-duel uit te gooien, maar zaterdag vervulde hij een negatieve hoofdrol. Jansen stond in de laatste inning drie runs toe, waardoor St. Louis Cardinals 1-3 omboog in 4-3.

Boston-pitcher Chris Sale zag St. Louis in de eerste acht innings slechts één keer scoren. Jansen kwam op de heuvel om de voorsprong over de streep te trekken maar dat werd een fiasco, mede dankzij maar liefst drie werpklokovertredingen.

Mijlpaal

Vrijdag overkwam de Curaçaoënaar tegen de Cardinals hetzelfde. Van 6-5 werd het met Jansen op de heuvel 6-8. Donderdag was er dus wel applaus voor Jansen; hij gooide voor de 400ste keer een MLB-duel uit. Maar zes pitchers gingen hem voor.