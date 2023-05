Rotterdam maakt zich op voor kampioenschap: 'Kan bijna niet meer misgaan'

Feyenoord kan vandaag landskampioen worden in de Kuip, bij een overwinning op middenmoter Go Ahead Eagles. De stad maakt zich vast klaar voor de titel: het podium voor de huldiging op het Stadhuis wordt al opgebouwd en de Coolsingel is sinds gisteravond afgesloten voor verkeer.

Als Feyenoord vandaag niet wint, heeft de club uit Rotterdam-Zuid nog twee kansen de komende weken om kampioen te worden.

Op drie plekken in de binnenstad is de wedstrijd vanaf 16.45 uur op groot scherm te zien: die evenementen, op het Stadhuisplein, Willemsplein en de Binnenrotte, zijn al uitverkocht.

Stad in 'aanslagenoorlog'

Qua publieke veiligheid kent Rotterdam op dit moment roerige tijden. De stad zit in een 'aanslagenoorlog', met dit jaar al 39 explosies bij woningen en andere panden. Daarvoor zijn nu 36 mensen aangehouden, onder wie negen minderjarigen. De politie heeft daar zijn handen vol aan. Kan de kampioenswedstrijd vanmiddag wel veilig gespeeld, en daarna gevierd worden?

"De algemene tendens is dat we gewoon een mooi feest in de stad gaan bouwen", zegt Frank Stevens. Hij is projectleider stadsmarinier in het centrum van Rotterdam en gaat daar over de veiligheid "in de breedste zin van het woord".

Hij houdt contact met politie en horeca-ondernemers in het centrum over de veiligheidssituatie in de stad. "De stemming is vandaag uitgelaten feestelijk", zegt Stevens. "Voor onze stad is het belangrijk dat we er ook goed op staan."

Gespannen

"We zitten in de unieke positie dat het bijna niet meer mis kan gaan," zegt horecaondernemer Thom van Zanten, die meerdere kroegen uitbaat in het centrum. Toch noemt hij de sfeer "een beetje gespannen".

In 2017 zag hij het mis gaan toen Feyenoord in de kampioenswedstrijd met 3-0 onderuit ging tegen Excelsior, en daarmee nog minstens een week van de landstitel werd afgehouden. De stemming werd grimmig in de stad, zo'n 100 mensen werden aangehouden door de politie. "Toen zetten relschoppers de stad op z'n kop. Daar kan je in essentie niet op voorbereid zijn," zegt Van Zanten.

"Iedereen is vol spanning, maar het is anders dan in 2017. Toen was het heel erg spannend omdat de club na 18 jaar kans maakte op de titel," relativeert stadsmarinier Stevens.

"Er zijn nogal wat plekken in de stad waar er naar de wedstrijd gekeken kan worden. Als we het onder elkaar goed verdelen, dan is dat eerlijker voor de ondernemers en veiliger voor de gasten", zegt horeca-ondernemer Van Zanten. Hij is tijdens de wedstrijd in een van zijn eigen zaken, maar hoopt als seizoenskaarthouder toch nog een glimp in de Kuip op te kunnen vangen. "Als vanmiddag goed verloopt en mijn collega's het goed vinden, dan durf ik in de Kuip te gaan zitten."

Veel bezoekers

Stadsmarinier Stevens verwacht vandaag veel bezoekers, "maar dat kan de stad best aan. De Kuip rekent al op meer dan 40.000 mensen. Op een reguliere zondagmiddag loopt er door de stad al rond de 80.000 mensen rond, dat zal er nu iets meer zijn."

De stad is goed voorbereid, denkt hij. "We gaan uit van de meest voorspelbare scenario, maar mocht het anders lopen, zijn we er ook op voorbereid. Dus spannend vind ik het niet."

De woordvoerder van wethouder Vincent Karremans (handhaving) gaat ervan uit "dat een trotse Feyenoordsupporter ook een trotse Rotterdammer is en zijn stad eer aan doet". Het gedrag van de supporters tijdens de kampioenswedstrijd kan gevolgen hebben voor de huldiging, waarschuwt hij. Er geldt maandag een alcoholverbod in de stad tot 13.00 uur, na een eventuele huldiging. Maar dat kan dus nog strenger worden.

Geen drooglegging

De samenwerking met de horeca is goed, zegt stadsmarinier Stevens. Er is vandaag ook nog geen drooglegging. "Iedereen kan in principe gewoon alcohol schenken rond de wedstrijd. Alleen wordt er buiten alleen in plastic bekers geschonken om het veilig te houden."

Tineke Speksnijder heeft de plastic bekers in haar café De Schouw ruim ingekocht. "Hoeveel drank en bekers ik moest inslaan wist niemand. Ik heb echt geen idee."

Haar kroeg het bruisende Witte de Withstraat sluit komende zomer na 82 jaar zijn deuren. Er werd in haar kroeg geen enkele Feyenoordwedstrijd gemist. "Het was mijn laatste wens dat Feyenoord kampioen zou worden. Het voelt alsof de club hiernaar heeft geluisterd, want misschien komt mijn wens vandaag uit."