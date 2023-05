Arnesen legde basis voor succes Feyenoord: 'Hadden heel goede scouting nodig'

Arnesen werd in januari 2020 aangesteld als nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Veel geld had hij er niet ter beschikking. "We moesten creatief zijn. En dat is hartstikke leuk. Zorgen dat je goede spelers kunt vinden, eerder dan de anderen. Dat je ze redelijk goedkoop kan kopen. En daarvoor heb je een scouting nodig die heel goed is", vertelt hij tweeënhalf jaar na dato.

Hij staat alweer een tijdje niet meer op de loonlijst van Feyenoord, maar eregast Frank Arnesen zal met recht mogen meedelen in de feestvreugde als de Rotterdammers vanmiddag in de eigen Kuip Go Ahead Eagles verslaan en de landstitel veiligstellen. Onder de Deen is immers de revival van de Stadionclub begonnen.

Mocht Feyenoord kampioen worden, dan is maandag om 12.00 uur de huldiging op de Coolsingel. Die is live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Een samenvatting van de wedstrijd staat meteen na de wedstrijd online en is om 19.00 uur te zien in de eredivisie-uitzending op NPO 1.

Een voorbeschouwing op het duel Feyenoord-Go Ahead Eagles, dat om 16.45 uur begint en te volgen is via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1, is zondagmiddag te zien op NPO 1 bij Studio Sport met o.a. Pierre van Hooijdonk en Paul Bosvelt.

Hij somt op: "Hoe train je, welk spelsysteem wil je, welke talen spreek je, hoe ga je om met spelers en hoe met spelers die niet in de basis staan, hoe zie je jouw omgang met de pers, hoe is jouw stijl van managen?"

"Ik wil altijd zien of je de hand van de trainer kunt zien in een elftal", geeft Arnesen zijn werkwijze prijs. "Bij Mourinho kun je dat goed zien. Zijn elftal is doodirritant. En bij Pep Guardiola, Johan Cruijff vroeger en Louis van Gaal weet je ook meteen: o, dat is zijn elftal."

En niet één keer, door in zijn eerste seizoen met Feyenoord de finale van de nieuwe Conference League te halen, maar gewoon nog een tweede keer en bovendien in de overtreffende trap: kwartfinales Europa League én vooral de nakende landstitel.

Arnesen kan dat niet ontkennen. "Hij had anderhalf jaar bij AZ gezeten en het daar uitstekend gedaan. Hij kwam bij mij over als heel duidelijk. Hij kon alles goed uitleggen. Maar natuurlijk is het altijd een risico. Je weet het nooit als er iemand komt. Maar hij heeft iedereen versteld doen staan."

Slot bleek een overtuigend verhaal te hebben en dus werd de knoop doorgehakt: hij zou in de zomer van 2021 Dick Advocaat opvolgen. Toch was het in zekere zin een gok, want AZ laat zich qua impact niet vergelijken met een club als Feyenoord, die constant vele ogen op zich gericht weet.

Arnesen legt alle credits bij de coach en zijn staf. Maar er is meer. "Kijk, je kunt nooit van een slechte speler een topspeler maken. Dus je hebt wel goede voetballers nodig. En dan kom ik weer terug op de scouting. Zorg dat de scouts weten wat we zoeken, wat Arne precies wil. Ze moeten in het hoofd van de coach gaan zitten: wat hebben we nodig op die positie? Hij gaat weg, welke type willen we daar nu hebben? Die gaan we dan zoeken."

"Maar er is altijd één risicofactor: je kunt nooit in de kop van een speler kijken. Je weet nooit hoe hij reageert als hij in een andere omgeving komt. Dat is vaak onvoorspelbaar."

En dan komt er een ander aspect om de hoek kijken: nieuwelingen de helpende hand toesteken. Zoals Slot met de jonge Mexicaan Santiago Giménez heeft gedaan. "Dat is natuurlijk ook een 'must'. Je wil een speler graag hebben. Dus wat ga je doen als hij binnenkomt? Dan moet hij begeleid worden. Op het veld, buiten het veld."

Altijd kritisch

Tot nu toe verandert zo'n beetje alles wat Slot aanraakt in goud. Het is dan ook ook moeilijk aan te geven waarin de 44-jarige oefenmeester zich nog zou kunnen verbeteren. "Bij mij heeft hij alleen maar succes gekend", grijnst Arnesen. "Maar het kan natuurlijk dat hij op een gegeven moment in een situatie komt dat hij gaat verliezen. Hoe gaat hij daarmee om? Dat weet ik niet, want dat heb ik niet gezien. En misschien gebeurt dat ook wel niet."