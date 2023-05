Erdogan en Kilicdaroglu brengen stem uit voor spannendste Turkse verkiezingen in jaren

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt daarom dit artikel ook lezen in het Turks . Wil je meer weten over hoe de vertalingen werken? Klik dan hier .

Erdogan staat in de laatste peilingen nipt achter op Kilicdaroglu. Kilicdaroglu is door zes oppositiepartijen naar voren geschoven als gezamenlijke kandidaat. Hij is leider van de seculiere CHP.

Zijn belangrijkste uitdager Kilicdaroglu ging in Ankara naar de stembus. "We hebben de democratie erg gemist, de lente komt hopelijk snel", zei hij.

Onder meer in Istanbul en Ankara stonden vanochtend vroeg al rijen stonden voor de stembureaus. Zittend president Erdogan bracht zijn stem uit in Istanbul. Hij zei te hopen dat de verkiezingen zonder problemen verlopen.

In Turkije zijn vanochtend de stemlokalen opengegaan voor de presidents- en parlementsverkiezingen. Het beloven de spannendste verkiezingen in jaren te worden, waarbij zittend president Erdogan momenteel nipt achterloopt op oppositieleider Kilicdaroglu. - NOS

Erdogan is met zijn AK-partij al twintig jaar aan de macht, eerst als premier en sinds 2014 als president. Er is ook nog een derde kandidaat, de nationalistische Sinan Onan, maar hij wordt niet als serieuze kanshebber gezien.

Turken kunnen nog tot 16.00 uur Nederlandse tijd naar de stembus. De eerste resultaten worden snel daarna verwacht.

Aangezien de verschillen in de peilingen klein zijn, is het goed mogelijk dat vandaag nog niet duidelijk is wie de verkiezingen wint. Als niemand meer dan de helft van de kiezers achter zich krijgt, volgt er op 28 mei een tweede stemronde.

Turken in het buitenland mogen niet meer stemmen. Dat kon nog tot vorige week zondag. In Nederland kon dat in Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven. In de RAI in Amsterdam kwam het op de laatste avond tot een grote vechtpartij tussen waarnemers.