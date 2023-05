Nabestaanden bij reconstructie van dodelijk ongeluk op A15

De politie heeft vannacht op de A15 bij Rotterdam een reconstructie gemaakt van een dodelijk ongeluk dat daar op Tweede Kerstdag vorig jaar plaatsvond. Bij een botsing kwamen toen drie mensen om het leven: een 36-jarige man uit Helmond, een vrouw van 35 en een meisje van 7 uit Spijkenisse.

De politie ging vannacht na of de detectielussen op de plek van het ongeluk goed werken. Zo kan worden bepaald hoe hard de verdachte reed die op de auto van de slachtoffers botste.

Voor de analyse vannacht was de parallelbaan van de A15 afgesloten tussen knooppunt Vaanplein en de afrit Rhoon. De politie zette agenten in die speciaal getraind zijn om snel te kunnen rijden. Zonder in detail te treden zei een woordvoerder dat er ook nabestaanden bij de reconstructie aanwezig waren, de verdachte was er niet.

Veel te hard

Het Openbaar Ministerie meldde eerder dat de automobilist op het stuk waar 50 mag worden gereden een snelheid had van zeker 133 kilometer per uur. Snelheidsdetectie 600 meter van de plek van het ongeluk registreerde zelfs een snelheid van 176 kilometer per uur. De man had bovendien drie keer meer gedronken dan toegestaan.

De verdachte raakte zelf zwaargewond bij het ongeluk. Hij zegt zich niks van het ongeluk te kunnen herinneren. Bij de rechter zei zijn advocaat dat de chauffeur grote spijt heeft.

De volgende procesdag is 20 juni, maar de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.