In het Brabantse dorp Diessen is een plofkraak geweest op een geldautomaat. Het gebouwtje waar de automaat in zat, is volledig ingestort.

Getuigen meldden dat er twee of drie mannen rondliepen, die mogelijk in een donkere auto zijn vertrokken. Dat tweet de politie, die ter plekke onderzoek doet.

Het gebeurde net voor 4 uur vannacht. De omgeving is afgezet.