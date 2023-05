Zweden wint Eurovisie Songfestival in Liverpool, Finland tweede

Ze kreeg de meeste punten van de vakjury's en 583 punten in totaal. Op de tweede plaats eindigde met 526 punten Käärjä uit Finland, die meer punten van het publiek kreeg. De derde plaats is voor Israël, inzending Noa Kirel kreeg 362 punten.

De Nederlandse Mia Nicolai & Dion Cooper strandden afgelopen dinsdag in de eerste halve finale. Met 7 punten werd Nederland 13e van de 15 landen die die avond optraden.

Toch had de finale ook Nederlandse tintjes. Het nummer Bridges van Estland werd mede geschreven door de Nederlander Wouter Hardy. In het optreden van Finland danste de Nederlander Jesse Wijnans mee en de gitarist van de band Joker Out uit Slovenië is half Nederlands.

En winnaar van 2019 Duncan Laurence zong tijdens een gezamenlijk optreden bij het tellen van de stemmen.

Het Verenigd Koninkrijk organiseerde het evenement namens Oekraïne, de winnaar van vorig jaar.