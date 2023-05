Zweden wint Eurovisie Songfestival in Liverpool, Finland tweede

Zweden heeft het Eurovisie Songfestival in Liverpool gewonnen. Zangeres Loreen won met haar nummer Tattoo, over de pijn van een stukgelopen relatie.

Ze kreeg de meeste punten van de vakjury's en 583 punten in totaal. Op de tweede plaats eindigde met 526 punten Käärjä uit Finland, die meer punten van het publiek kreeg. De derde plaats is voor Israël, inzending Noa Kirel kreeg 362 punten.

Tijdens de act kroop Loreen door zand, met onder en vlak boven haar een led-scherm. De songfestival-legende won het festival in 2012 met Euphoria. Ze is de tweede persoon die het festival twee keer wint. Tattoo staat al weken in de Europese hitlijsten.

Het is de zevende keer dat Zweden de muziekwedstrijd wint. Daarmee evenaart het land Ierland.

De Nederlandse vakjury gaf 12 punten aan Zweden. Zangeres S10, die S10 vorig jaar namens Nederland meedeed, deelde de punten uit. 26 landen streden om de punten.

De Nederlandse Mia Nicolai & Dion Cooper strandden afgelopen dinsdag in de eerste halve finale. Nederland mocht vanavond wel stemmen.