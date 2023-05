Spelers Utrecht en RKC stoppen demonstratief met voetballen na nieuwe incidenten

Zo tikte de tijd weg en verlengde FC Utrecht uiteindelijk zijn abonnement op de play-offs met een jaartje, want de stand was en bleef 2-0 in het voordeel van de thuisclub. De laatste zeven keer dat er nacompetitie werd gespeeld, deed Utrecht telkens mee.

Tegenstander RKC hoopt ook nog op deelname aan de barragewedstrijden voor Europees voetbal, maar ziet concurrent sc Heerenveen een puntje uitlopen.

En ook FC Utrecht volgde de verrichtingen in Friesland op de voet. En dan met name die van spits Sydney van Hooijdonk. Omdat die niet tot scoren kwam, is Anastasios Douvikas door zijn openingstreffer treffer weer alleen topscorer van de eredivisie. Die status kan FC Utrecht weer wat extra geld opleveren, bij een transfer van de Griekse spits.

Douvikas evenaart Haller

Door zijn zeventien goals, nu al een evenaring van het beste seizoen van Sébastien Haller, heeft Douvikas zich flink in de kijker gespeeld. Maar met alle ogen op hem gericht duurde het een uur voordat hij eindelijk wist te scoren.

Een uitgelezen kans kreeg hij al vanaf elf meter, nadat Sander van de Streek binnen het strafschopgebied ten val was gebracht. Maar Etienne Vaessen stopte de slappe inzet van Douvikas, normaal gesproken toch een zekerheidje als het op strafschoppen aankomt.