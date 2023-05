Kleine zege voor Real Madrid in aanloop naar return tegen Manchester City

Real neemt door de zege de tweede plek over van stadgenoot Atlético, dat zondag nog in actie komt. Ook koploper Barcelona - dat al zo goed als zeker is van de titel - speelt dan.

Real Madrid heeft in aanloop naar de return in de halve finales van de Champions League tegen Manchester City met moeite gewonnen van Getafe. Voor eigen publiek won de ploeg trainer Carlo Ancelotti met 1-0 van het in degradatienood verkerende Getafe.

Afgelopen dinsdag speelde Real thuis met 1-1 gelijk in het eerste halvefinaleduel met City. Komende woensdag is de wedstrijd in Manchester en mogelijk speelde die al in de hoofden bij Real.

De thuisploeg had weliswaar het meeste balbezit voor de pauze, maar tot een uitgespeelde kans kwam het niet. Het tempo lag ook te laag om de verdediging van Getafe in verlegenheid te brengen.

De beste kans voor rust was voor Getafe: het gekrulde schot van Nemanja Maksimovic vloog maar net over. Halverwege de tweede helft was Getafe opnieuw dicht bij een treffer, maar Real-doelman Thibaut Courtois kreeg nog net een vuist tegen de pegel van Juan Iglesias.

Even later was het wel raak aan de andere kant. Marco Asensio scoorde met een van richting veranderd schot. Hij was ook nog dicht bij de 2-0, maar zijn harde kopbal werd knap gekeerd door doelman David Soria.