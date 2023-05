Excelsior pakt belangrijk punt met doelpuntloos gelijkspel in Heerenveen

Excelsior heeft een belangrijk punt gepakt door met 0-0 gelijk te spelen bij sc Heerenveen. De Kralingers hebben de zestiende plaats, die nacompetitie zou betekenen, daarmee minstens voor een dag afgestaan aan FC Emmen, dat zondag op bezoek gaat bij AZ.

De wedstrijd in het Abe Lenstra-stadion kon maar zelden bekoren. Het tempo lag laag, beide ploegen speelden slordig en het aantal kansen was op de vingers van één hand te tellen.

Voor rust gebeurde lange tijd niets. Pas in de slotfase van de eerste helft werd Excelsior enigszins gevaarlijk en was Sydney van Hooijdonk aan de andere kant dicht bij een Friese treffer.

Weer geen goal in uitwedstrijd

Ook na de rust hield het niet over, al kreeg invaller Reda Kharchouch nog wel een grote kans voor Excelsior. Ook invallers Pelle van Amersfoort (Heerenveen) en Lazaros Lamprou (Excelsior) roken vlak voor tijd aan een treffer.

Die kwam er niet waardoor Excelsior voor de achtste keer op rij niet tot scoren is gekomen in een uitwedstrijd in de competitie. De laatste eredivisiegoal van Excelsior buiten Woudestein dateert van vóór het WK. Kenzo Goudmijn opende op 13 november in de 4de minuut de score tegen Feyenoord (5-1 verlies).