Brand in leegstaand pand Eindhoven onder controle, gebouw wordt gesloopt

De brand in het leegstaande gebouw in het centrum van Eindhoven is onder controle. Wel wordt er nog volop nageblust en gesloopt. Het pand is gecontroleerd en er is niemand gevonden, meldt de brandweer.

Er zijn vaak daklozen in, meldde de brandweer eerder. Toen was niet bekend of er tijdens de brand mensen in aanwezig waren.

Aan de sloop werd begonnen omdat de brand anders niet te blussen zou zijn, zei een brandweerwoordvoerder. Het dak was al bezweken en het pand werd als verloren beschouwd.

Er is een grote rookpluim te zien: