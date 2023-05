Brand in leegstaand pand centrum Eindhoven: gebouw wordt gesloopt

In het centrum van Eindhoven staat een leegstaand gebouw in brand. De brandweer meldt dat in het pand vaak daklozen zitten. Het is niet bekend of er mensen in het pand aanwezig zijn. Het pand wordt op dit moment gesloopt omdat de brand anders niet te blussen zou zijn, zegt een brandweerwoordvoerder. Er is een grote rookpluim te zien:

