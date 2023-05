Volendam bijna veilig: twee corners Eiting leveren drie punten op tegen Sparta

Het duel begon spectaculair, kakte daarna in en kende vlak voor rust zijn dieptepunt toen er een beker op het veld werd gegooid. Dus was dit de zoveelste wedstrijd die tijdelijk werd gestaakt in de eredivisie.

FC Volendam heeft een grote stap gezet richting handhaving in de eredivisie. Thuis tegen Sparta werd er op de valreep met 2-1 gewonnen, waardoor de bezoekers op hun beurt vrijwel zeker FC Utrecht gaan treffen in de play-offs.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Sparta kon zijn bliksemstart geen vervolg geven en mocht keeper Nick Olij bedanken dat het lang uitzicht hield op een punt.

De eerste minuten van het duel trok Koki Saito alle aandacht in positieve zin naar zich toe. De aanvaller dacht Sparta al snel op voorsprong te zetten, maar de VAR had buitenspel gezien in de opbouw van de aanval. Maar een paar minuten later scoorde Saito nog veel fraaier, met een wippertje over Filip Stankovic. En nu was het wel 0-1.

Ingooi of corner?

Met een beetje geluk werd het nog voor rust gelijk. Routinier Aaron Meijers joeg de bal bij het uitverdedigen klassiek zo hoog en hard de tribunes in, dat nauwelijks waar te nemen was of Volendam een inworp of hoekschop verdiende. Het leek het eerste, maar het werd het tweede.

De hoekschop van Carel Eiting werd binnengekopt door Xavier Mbuyamba. Dat was alweer de vierde goal voor de verdediger, maar de tiende (!) assist voor Eiting.