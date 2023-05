Na pijnlijke CL-nederlaag gaat AC Milan ook onderuit bij Spezia, Inter wint wel

De nederlaag voor Milan betekent ook dat de ploeg terrein verliest in de strijd om de eerste vier plekken, die een Champions League-ticket voor volgend seizoen opleveren. Met nog drie speelronden te gaan is het verschil met Lazio, op de vierde plek, vier punten.

Inter boekte in aanloop naar de return van komende dinsdag wel weer een overwinning. Thuis werd met 4-2 gewonnen van Sassuolo.

AC Milan heeft de 0-2 nederlaag tegen Internazionale in de halve finales van de Champions League afgelopen woensdag nog niet verwerkt. De ploeg ging zaterdag opnieuw onderuit, dit keer in de competitie bij nummer achttien Spezia: 2-0.

Milan kreeg met name in de eerste helft kansen, maar benutte die niet en liep uiteindelijk in het mes van het scherp spelende Spezia. Przemyslaw Wisniewski zorgde een kwartier voor tijd voor de openingstreffer.

Een hoekschop van Salvatore Esposito belandde op het hoofd van Kelvin Amian, die zijn kopbal tegen de binnenkant van de paal zag belanden. In de rebound tikte Wisniewski alsnog raak: 1-0.

Milan ging voor de gelijkmaker, maar bleek machteloos en kreeg vlak voor tijd de genadeklap te verwerken. Esposito kreeg een vrije trap te nemen en stuurde die feilloos in de kruising: 2-0. Daar bleef het bij in La Spezia.

Jarige Lukaku trakteert

Inter had het de eerste helft lastig met Sassuolo, de nummer dertien van de Serie A. Na een afgekeurd doelpunt voor beide ploegen zette de jarige Romelu Lukaku (30) Inter kort voor de rust op voorsprong.