'Israël en Islamitische Jihad bereiken akkoord over wapenstilstand'

Israël en de Palestijnse groep Islamitische Jihad zijn een wapenstilstand overeengekomen die ingaat om 22.00 uur lokale tijd (21.00 uur Nederlandse tijd). De twee partijen kwamen tot een akkoord met behulp van Egyptische bemiddeling, melden media aan beide kanten. Er is nog geen officiële bevestiging.

Het Israëlische leger en militanten van de Islamitische Jihad hebben elkaar de afgelopen tijd over en weer aangevallen. Gisteren voerden Israëlische gevechtsvliegtuigen bombardementen uit op doelen in de Gazastrook, terwijl militanten raketten afvuurden richting Jeruzalem en op het zuiden van Israël.

Het geweld escaleerde begin deze maand toen de Palestijn Khader Adnan na een hongerstaking van 87 dagen in een gevangenis in Jeruzalem overleed. De 45-jarige Adnan kwam uit Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever en was een Palestijns activist en prominent lid van de militante Palestijnse groepering Islamitische Jihad.

800 raketten

Na de dood van Adnan beschoten militante Palestijnse groeperingen Israëlische doelen en het Israëlische leger bombardeerde doelen in de Palestijnse Gazastrook. Sinds het begin van de beschietingen zijn er volgens het Israëlische leger en verslaggevers ter plaatse ruim 1000 raketten afgevuurd op Israël, waarvan het merendeel is onderschept. Hoeveel aanvallen er op de Gazastrook zijn geweest, is niet duidelijk.