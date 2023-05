Dodental hongersekte loopt op: ruim 200 lichamen opgegraven

In Kenia zijn nog meer lichamen aangetroffen van vermoedelijke slachtoffers van een sekte. Volgens lokale media zijn er vandaag nog eens 22 lijken opgegraven. Het aantal dode sekteleden komt daarmee op 201. De meeste leden zijn door uithongering om het leven gekomen.

De politie heeft inmiddels 26 mensen gearresteerd, onder wie de sekteleider. De zelfverklaarde predikant Paul Mackenzie Nthenge, een voormalig taxichauffeur, stichtte zijn kerk in 2003 en leefde geïsoleerd met zijn volgelingen in een bosgebied. Mackenzie wilde op borgtocht vrijkomen, dat verzoek is afgewezen.

Eind april werd de Good News International Church uit het zuidoostelijke Malindi wereldnieuws toen bleek dat er tientallen lichamen waren gevonden in massagraven op het landgoed van de kerk, onder wie veel kinderen. Niet alle slachtoffers waren uitgehongerd, sommige waren gewurgd, geslagen of gesmoord.

De leider zou zijn aanhangers hebben verteld dat ze voor 15 april moesten overlijden zodat ze nog naar de hemel konden gaan voordat de wereld zou vergaan. Volgens de autoriteiten is het aantal door familieleden als vermist opgegeven sekteleden inmiddels opgelopen tot 610.

Orgaanhandel

Door het hoge aantal doden is de capaciteit in het mortuarium van het plaatselijke ziekenhuis al lang uitgeput. Het Keniaanse Rode Kruis heeft een koelcontainer naar de regio gebracht waarin de doden in eerste instantie kunnen worden opgeslagen.

Eerder deze week werd bekend dat de politie in Kenia de religieuze sekte nu ook verdenkt van orgaanhandel. Van sommige slachtoffers ontbreken namelijk organen. Volgens onderzoekers zou dat erop wijzen dat ze mogelijk zijn gedwongen om hun organen af te staan.