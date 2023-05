Alcaraz is weer nummer één van de wereld, loopt zelfs nog wat uit op Djokovic

Carlos Alcaraz is over ruim een week weer de nummer één van de wereld. De Spanjaard hoefde alleen maar op de tennisbaan te verschijnen in Rome om dat te bewerkstelligen.

Een kleine anderhalf uur later had hij ook oudgediende Albert Ramos-Vinolas verslagen (6-4, 6-1), waarmee de virtuele voorsprong op Novak Djokovic nog wat werd vergroot. Alcaraz heeft namelijk geen punten te verdedigen, terwijl Djokovic de vorige editie van het masterstoernooi nog won.

Djokovic had eerder al de derde ronde gehaald, door een zege op Tomás Martín Etcheverry.

Nederlanders al naar huis

Met Arantxa Rus (eerste ronde vrouwen) en Botic van de Zandschulp (tweede ronde mannen) waren de twee Nederlandse deelnemers in de hoofdschema's al vroegtijdig gesneuveld. Tallon Griekspoor had zich met een blessure teruggetrokken van het graveltoernooi.

Alcaraz is tevens als eerste geplaatst tijdens het grandslamtoernooi van Roland Garros, dat vanaf 22 mei in Parijs wordt afgewerkt. Hij had afgelopen jaar over diverse perioden ook al 22 weken de wereldranglijst aangevoerd.