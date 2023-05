Van de Donk en Egurrola winnen met Lyon Franse beker tegen PSG van Martens en Groenen

De vrouwen van Olympique Lyonnais hebben voor de tiende keer de Franse beker, de Coupe de France Feminin, gewonnen. Ze wonnen met 2-1 van Paris Saint-Germain door twee doelpunten van Ada Hegerberg. Voor PSG scoorde Ramona Bachmann.

In de eindstrijd kwamen vier Oranje-internationals in actie. Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola hadden een basisplaats bij Lyon. Bij PSG werd Lieke Martens vervangen door Jackie Groenen.

Het venijn zat aan het begin van de finale, die gespeeld werd in het Stade de la Source in Orléans. De Noorse topspits Hegerberg schoot in de twaalfde minuut schitterend raak van afstand. Elf minuten later verdubbelde ze de score door van dichtbij de bal bekeken binnen te schuiven.