AZ-directeur Eenhoorn geeft uitleg over stap naar UEFA: 'KNVB luisterde niet'

Na een wekenlange stilte heeft AZ-directeur Robert Eenhoorn uitleg gegeven over de veelbesproken poging van zijn club om via de UEFA een plek in de Champions League af te dwingen. "Het loket bij de KNVB is drie maanden dicht geweest en alleen op 24 april even open gegaan om een paar mededelingen te doen", zegt Eenhoorn tegen Het Parool. "Daarna ging het weer dicht en heeft AZ besloten naar een ander loket te gaan. Daarom wordt het interessant om te zien hoe dit wordt opgepikt. Blijft men verrast en gepikeerd of zien ze dit als een les voor de toekomst? Want als AZ de volgende keer weer wordt genegeerd, dan zullen we precies hetzelfde doen..." Grote frustratie De Alkmaarse club deed in april verschillende voorstellen aan de KNVB, van het opstellen van een noodfonds voor clubs tot het uitspelen van de competitie en de verdeling van Europese tickets. Tot grote frustratie van AZ bleef het vervolgens stil in Zeist. De bond stuurde niet eens een ontvangstbevestiging. Toen de KNVB vervolgens eenzijdig afkondigde dat niet AZ, maar Ajax als nummer een van de competitie het rechtstreekse Champions League-ticket zou krijgen was voor Eenhoorn de maat vol.

AZ startte vorige maand een procedure bij de Europese voetbalfederatie om de Champions League-plaats van Ajax over te nemen. Die geeft recht op een plek in de play-offs en waarschijnlijk zelfs in de groepsfase. De Alkmaarders hadden in de eredivisie hetzelfde puntenaantal (56) als de Amsterdammers, maar stonden op basis van een minder doelsaldo tweede. Wel won AZ twee keer van Ajax, maar in Nederland wordt in eerste instantie gekeken naar het verschil in doelsaldo. Uiterlijk op 3 augustus moet de verdeling van de Europese tickets aan de UEFA worden doorgeven.