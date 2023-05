Spoorstaking in Duitsland voorlopig van de baan

De geplande staking van 50 uur op het spoor in Duitsland die morgen zou beginnen, is van de baan. Deutsche Bahn (DB) is tot een vergelijk gekomen met de vakbond EVG.

Concreet betekent dit dat de partijen op een constructieve manier snel tot een akkoord willen komen. Voorlopig wordt er niet gestaakt.

Deutsche Bahn had eerder de staking buiten proportie genoemd en geprobeerd om de staking via de rechter te verbieden.

Het conflict is het gevolg van de haperende loononderhandelingen die in februari begonnen. De vakbond EVG onderhandelt over nieuwe cao's voor ongeveer 230.000 werknemers, van wie er 180.000 voor Deutsche Bahn werken.

Hinder op het spoor

Tot nu toe had de EVG alle voorstellen van Deutsche Bahn afgewezen. Hoewel de staking van morgen is afgewend, kan er wel nog hinder op het spoor zijn, omdat de geplande aangepaste dienstregeling weer terug moet naar normaal.