Bundesliga blijft spannend: Bayern wint ruim, hoofdrol Malen bij Dortmund

Bayern München is door een 6-0 thuiszege op laagvlieger Schalke 04 weer een stap dichter bij zijn 33ste titel in Duitsland gekomen. Met twee speelronden te gaan heeft 'der Rekordmeister' een punt meer dan Borussia Dortmund, dat tegen Borussia Mönchengladbach ook eenvoudig een zege boekte: 5-2. Schalke, met verdediger Sepp van den Berg in de basis, kwam vanaf de eerste minuut amper onder de druk van Bayern uit. Thomas Müller zette de koploper na een handvol gemiste kansen na twintig minuten op 1-0. Via Joshua Kimmich, die een strafschop raak schoot, werd het kort daarop ook 2-0. Na rust fungeerde Serge Gnabry als eindstation van een mooie aanval voor de 3-0 en een kwartier later maakte hij ook de 4-0.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Schalke, waar Thomas Ouwejan inviel, zag Bayern, met Matthijs de Ligt en de ingevallen Ryan Gravenberch, via Mathys Tel en Noussair Mazraoui (met zijn eerste treffer voor Bayern) alleen maar verder uitlopen. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg. Waar Bayern een stapje dichter bij de titel kwam, moet Schalke nog altijd vrezen voor degradatie. Met nog twee duels te spelen staat de ploeg op de zestiende plaats, een plek die Schalke zou veroordelen tot het spelen van nacompetitie. Weer glansrol Malen bij Dortmund Doordat ook Borussia Dortmund won blijft het verschil tussen Bayern, dat nog tegen Leipzig en Köln speelt, en Dortmund, dat Augsburg en Mainz nog treft, één punt. Net als in de afgelopen duels vertolkte Donyell Malen een hoofdrol bij de nummer twee. Uit een rebound kopte hij de 1-0 binnen (achtste doelpunt in de laatste acht wedstrijden) en even later bediende hij Sebastien Haller bij de 3-0 (prachtige hakbal) en de 4-0.

Donyell Malen viert zijn doelpunt tegen Gladbach - Reuters

Tussendoor scoorde ook Jude Bellingham vanaf de strafschopstip tegen de nummer elf. Na rust was de scherpte er bij Dortmund wel af en wist Gladbach alsnog in de buurt te komen dankzij doelpunten van Ramy Bensebaini en Lars Stindl. Dortmund gaf de zege echter niet meer uit handen waarna Reyna in blessuretijd nog de 5-2 liet aantekenen. 'Spiderman' Becker krijgt geel Sheraldo Becker eiste in meerdere opzichten de hoofdrol voor zich op in de wedstrijd tussen Union Berlin en SC Freiburg. De Nederlandse spits verzorgde al na vijf minuten een assist op Kevin Behrens en na iets meer dan een half uur spelen wist hij ook zelf te scoren. Na zijn goal trok Becker een Spiderman-masker over zijn hoofd wat hem op een gele kaart kwam te staan.