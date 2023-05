Bayern München weer wat dichter bij titel na ruime zege op Schalke 04

Bayern München is door een 6-0 thuiszege op laagvlieger Schalke 04 weer een stap dichter bij zijn 33ste titel in Duitsland gekomen. Borussia Dortmund, tweede op vier punten, speelt later op de dag nog wel tegen Borussia Mönchengladbach.

Schalke, met verdediger Sepp van den Berg in de basis, kwam vanaf de eerste minuut amper onder de druk van Bayern uit. Thomas Müller zette de koploper na een handvol gemiste kansen na twintig minuten op 1-0. Via Joshua Kimmich, die een strafschop raak schoot, werd het kort daarop ook 2-0.

Na rust fungeerde Serge Gnabry als eindstation van een mooie aanval voor de 3-0 en een kwartier later maakte hij ook de 4-0.