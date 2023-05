Waterpoloërs De Zaan dwingen derde duel af in play-offs om landstitel

De waterpoloërs van ZV De Zaan hebben in de finale van de play-offs om de landstitel een derde duel uit het vuur gesleept. Vrijdag was de ploeg in Gouda kansloos tegen GZC Donk (8-3), een dag later liep het vooral aanvallend een stuk beter: 19-11 (3-3, 7-5, 6-1, 3-2).

Vrijdag vond De Zaan slechts drie keer het net, zaterdag scoorde de ploeg er, net als Donk trouwens, lustig op los. Na drie goals van Guus van Yperen (Donk), drie van Angelo Corver (De Zaan) en vier van Phil Brantjes (De Zaan) was het bij rust 10-8.

In het derde kwart schoot de afronding bij zevenvoudig kampioen Donk tekort. De Zaan, dat aast op zijn eerste titel, liep uit naar 14-8 en besliste zo het duel.