Eerste landstitel voor waterpolosters De Zaan; beslissing bij mannen valt zondag

De waterpolosters van ZV De Zaan zijn voor het eerst landskampioen geworden. Na de 16-10 overwinning van vrijdag bij GZC Donk was de ploeg uit Zaandam ook in het tweede duel van de finale van de play-offs te sterk voor de elfvoudig kampioen: 13-9 (4-3, 3-1, 6-3, 0-2).

Waterpoloërs De Zaan dwingen derde duel af

De waterpoloërs van ZV De Zaan hebben in de finale van de play-offs een derde duel uit het vuur gesleept. Vrijdag was de ploeg in Gouda kansloos tegen GZC Donk (8-3), een dag later liep het vooral aanvallend een stuk beter: 19-11 (3-3, 7-5, 6-1, 3-2).