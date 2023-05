Vanavond op tv: Erop of eronder voor Erdogan • D66-congres

Morgen gaat Turkije naar de stembus en is het voor president Erdogan erop of eronder. Na de grote aardbeving in februari, die aan zeker 50.000 mensen het leven heeft gekost, was er veel kritiek op Erdogan. Bouwschriften waren niet nageleefd en de hulp kwam traag op gang. Wordt Erdogan daar morgen voor afgestraft door de kiezers? Nienke van Heukelingen, Turkije-deskundige van Instituut Clingendael is net terug uit Turkije en schuift aan.

D66 congres

D66 is geen voorstander van het afschaffen van de Nederlandse monarchie. Dat bleek vandaag op het Voorjaarscongres in de RAI in Amsterdam. Behalve over de monarchie spraken de D66'ers zich uit voor een nauwere samenwerking met GroenLinks, PvdA en Volt. Politiek verslaggever Nynke de Zoeten was bij het congres aanwezig en schuift aan in de studio.