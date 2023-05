Eloise van Oranje over kritiek op badpakfoto: 'Laat je niet tegenhouden'

Eloise van Oranje heeft gereageerd op de ophef die ontstond nadat zij in badpak poseerde in het RTL-4-programma Het Perfecte Plaatje. De influencer bedankt op Instagram voor "alle mega lieve reacties" die ze kreeg nadat royaltyverslaggever Jeroen Snel bij RTL Boulevard sprak van "een grensgevalletje".

"Los van dat ik het een feestje vind om mee te doen, is het echt hartverwarmend om te zien hoe veel mensen mij steunen en mij laten zijn wie ik ben", schrijft Eloise op Instagram. "Laat je door niets of niemand tegenhouden lieve mensen en geniet van de zon."

'Op het randje'

Royaltyverslaggever Snel zei donderdag dat met de badpakshoot "het randje wordt opgezocht". "Je bent toch lid van de koninklijke familie. Haar oom is de koning, het is de grens. Dit is niet nodig, en ze heeft het niet nodig."

Als reactie hierop plaatsten veel bekende Nederlanders op sociale media een foto in badpak met de hashtag #magditwelvanjeroensnel. Onder anderen Chantal Janzen, Jan Versteegh en Gwen van Poorten postten een foto in badkleding.

Eloises vader, prins Constantijn, zei gisteravond in Shownieuws dat hij de kritiek niet begrijpt. "Mensen zoeken altijd naar commotie." Hij vond het "een leuke aflevering".