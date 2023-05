Chinese toerist weet Nederland na corona stuk minder te vinden

Sinds begin dit jaar mogen de ruim 1,4 miljard inwoners van China na een lange lockdown weer reizen naar het buitenland. Maar naar Nederland doen ze dat veel minder dan voorheen. In Giethoorn, de Zaanse Schans en Amsterdam zijn weinig Chinese toeristen te bekennen, blijkt uit een rondgang van de NOS.

In Giethoorn hadden ze dit voorjaar rekening gehouden met een stroom bezoekers uit het Aziatische land. "De boten gaan normaal met Pasen het water in. Nu deden we dat iets eerder, omdat we dachten dat ze misschien al zouden komen", zegt Ronald de Boer van de plaatselijke ondernemersvereniging. "Maar ze komen slechts mondjesmaat."

En het ziet er niet naar uit dat het deze zomer veel beter wordt, want er zijn nog niet veel boekingen vanuit China gedaan. Voor Giethoorn is dat niet een heel groot probleem. "De Chinese bezoekers zijn voor ons een extraatje", zegt De Boer. "Ze komen vaak doordeweeks, wanneer het rustig is, waardoor we ook in rustige tijden omzet draaien."

Roermond

Ook de Designer Outlet Roermond was voor de coronacrisis een geliefde bestemming bij Chinezen, die ze vaak aandeden op reis van Amsterdam naar Parijs of Düsseldorf. En Chinese toeristen gaven relatief veel geld uit.

"Een derde van onze Chinese bezoekers reisde met georganiseerde busreizen", zegt outletmanager Rudolf van Gompel. "En twee derde waren individuele reizigers. Dat zijn vaak zakenreizigers die meer te besteden hebben en waar wij ons ook vooral op richten."

En juist die tweede categorie laat volgens Van Gompel zijn gezicht weer langzaam zien in Roermond. "Deze mensen zijn minder afhankelijk van traditionele reisbureaus, die afgelopen jaren hun capaciteit hebben afgebouwd. Ze kunnen dus makkelijker zelf hun visum regelen en een vlucht boeken."

Zaanse Schans sowieso druk

Op de Zaanse Schans zijn weinig bussen met Chinezen te bekennen. Maar daar zijn ze er niet rouwig om. "Ik zou het redelijk spannend vinden als er nu nog heel veel Chinese toeristen naar hier waren gekomen", zegt directeur Maarten van der Meer. "Het is hier namelijk hartstikke druk."

Waar de Aziatische toeristen wegbleven, kwamen er in de coronacrisis veel meer toeristen uit buurlanden. Ook Nederlanders bezochten weer massaal hun eigen erfgoed. "Zij voelden zich wellicht de afgelopen jaren niet helemaal meer de doelgroep van de Zaanse Schans, omdat het zo'n grote internationale toeristenattractie was geworden", zegt Van der Meer.

Hij is blij met deze ontwikkeling, omdat er nu meer ruimte is voor individuele bezoekers, in plaats van busladingen vol. "In het algemeen zijn de bezoeken van touroperators korter. Individuele bezoekers bewegen zich in kleinere groepen en hebben meer ruimte om het verhaal en de historie tot zich te nemen."

Van 60.000 naar 10.000

Voor corona had Gassan Diamonds in Amsterdam zo'n 60.000 Chinese bezoekers per jaar. "Als we optimistisch ernaar kijken, hopen we dit jaar weer naar zo'n 10.000 te gaan. Maar dat is het maximale", zegt ceo Benno Leeser van de juwelier, die ook tours aanbiedt in een diamantfabriek.

De lage aantallen Chinese bezoekers komen volgens hem ook doordat vliegtickets nu veel duurder zijn. "Er zijn ook maar weinig vluchten. KLM vliegt bijvoorbeeld nog steeds veel minder van en naar China. Luchtvaartmaatschappijen zijn dat nu langzaam aan het veranderen." Ondertussen heeft zijn bedrijf zich meer gericht op bezoekers uit Nederland. "Die hebben ons ook mede overeind gehouden. We hebben nu een goede aanloop van Nederlanders."