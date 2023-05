Baby geboren in de file op de snelweg A2

In een file op de A2 bij Maasbracht is vanmiddag een baby geboren.

Rond 13.00 uur was er een kettingbotsing op de snelweg, waarbij zeven auto's betrokken waren, meldt 1Limburg. Niemand raakte gewond, maar de schade was aanzienlijk. Er ontstond een lange file in noordelijke richting op de A2, tussen Echt en Maasbracht.

In een van de auto's in die file zat een hoogzwangere vrouw met weeën. Toen dat werd gemeld aan een ambulance die bij de kettingbotsing stond, reed die een stukje terug om bijstand te verlenen bij de bevalling.

Vrouw op brancard

"Ik zag voor me dat ze de vrouw op een brancard razendsnel van de auto naar de ambulance brachten", zegt een getuige. Een paar minuten later werd het kind in de ziekenauto geboren. Daarna is de baby voor een medische controle samen met de ouders naar het ziekenhuis gebracht.

"Moeder en kind maken het goed", zegt de politie.