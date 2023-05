Ten Hag met United steviger op plek vier na zege, Southampton gedegradeerd

In blessuretijd maakte de jonge Argentijnse invaller Alejandro Garnacho via binnenkant paal nog de 2-0 uit een counter.

Patrick Bamford miste vervolgens een stafschop, waarna Callum Wilson namens Newcastle er wel een benutte in de eerste helft en een in de tweede helft.

Oud-Ajacied Rasmus Kristensen bepaalde via een tegenstander de eindstand. Bij Newcastle stond Sven Botman de hele wedstrijd in de basis, Pascal Struijk viel in de blessuretijd in bij de thuisploeg.

Southampton is de eerste Premier-Leaguedegradant van dit seizoen. 'The Saints' zaten elf achtereenvolgende seizoenen in de Premier League maar kenden een teleurstellend jaar met weinig hoogtepunten. Thuis tegen Fulham werd het lot bezegeld met een 2-0 thuisnederlaag.