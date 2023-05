Leeds schiet weinig op met gelijkspel tegen Newcastle bij thuisdebuut Allardyce

Bij Newcastle stond Sven Botman zoals gebruikelijk in de basis centraal achterin, in de minst gepasseerde verdediging van de Premier League. Toch lukte het Leeds al in de zevende minuut om te scoren: aanvoerder Luke Ayling schoot de 1-0 binnen uit de rebound.

Het was de eerste thuiswedstrijd voor Leeds-trainer Sam Allardyce, alweer de derde trainer voor de groep dit seizoen bij 'The Whites'. De oud-bondscoach van Engeland staat te boek als een specialist in het redden van clubs in degradatienood.

Nog geen drie minuten later, nog altijd binnen het halfuur, legde de scheidsrechter de bal aan de andere kant op de stip. Oud-Ajacied Maximilian Wöber liep Alexander Isak (ex-Willem II) lomp omver in het strafschopgebied. Spits Callum Wilson bleef vanaf de penaltystip koel in tegenstelling tot zijn collega met nummer negen aan de overkant: 1-1.

In de 67ste minuut schrok het thuispubliek op toen de scheidsrechter naar de kant werd geroepen door de VAR vanwege een handsbal van Leeds-verdediger Junior Firpo. De bal ging voor de derde keer op de stip.

Wilson bleef weer kalm en schoot de bal hoog door het midden in het doel, alweer zijn zeventiende doelpunt van het seizoen. Even zat Leeds in zak en as, maar twaalf minuten voor tijd maakte een andere oud-Ajacied, Rasmus Kristensen, uit het niets de 2-2.

De Deen, die bij Ajax altijd op rechtsback speelde maar deze wedstrijd centraal achterin stond naast Wöber, had het geluk dat de bal via een tegenstander in het doel vloog.

Met het ingaan van de blessuretijd kreeg de ongelukkige Firpo zijn tweede gele kaart en dus rood. Pascal Struijk viel nog in om het punt te redden met tien man en dat lukte.