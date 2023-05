Vollering wint ook tweede etappe Ronde van Baskenland, stevig aan kop in klassement

Demi Vollering heeft na de eerste ook de tweede etappe van de Ronde van Baskenland, gewonnen. De renster van SD Worx kan zodoende nog steeds haar huzarenstukje van vorig jaar, toen ze alle drie etappes won, herhalen.

Vrijdag sloeg Vollering een gat met de concurrenten, maar dat lukte zaterdag in de rit over een glooiend heuvelparcours van Vitoria- Gasteiz naar Amurrio over ruim 133 kilometer niet.

Aanvallen afgeslagen door Vollering

Het duurde lang voordat er een ontsnapping kwam. Uiteindelijk deden drie rensters het dan toch: Silvia Magri, Giorgia Vettorella en Maria Novolodskaia kozen het hazenpad na goed 80 kilometer, maar werden al na ongeveer 30 kilometer weer ingerekend.

Annemiek van Vleuten probeerde in die slotkilometer nog even de sprint te ontlopen, maar dat lukte niet. De toppers reden ondanks diverse aanvallen met elkaar naar de eindstreep.

Met een machtige sprint bleef Vollering de Italiaanse Soraya Paladin en haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser ruim voor.

In het klassement staat Vollering, die al haar negende overwinning van het jaar boekte, 56 seconden voor op Reusser.