Hoogspanning bij Vitesse door degradatiezorgen: 'Er komen zenuwen bij'

Buiten het veld heeft Vitesse een roerige periode achter de rug. Zo vertrokken de Russische eigenaar Valeri Oyf en directeur Pascal van Wijk. En waren er grote problemen over de verlenging van het huurcontract met stadion Geldredome. Binnen de lijnen gaat het al niet beter: met drie wedstrijden te gaan is Vitesse nog altijd niet veilig in de eredivisie. Directe degradatie kan niet meer, maar het verschil met de zestiende plek - dat verplicht tot spelen in de nacompetitie - is slechts drie punten. Zo zou er na 34 seizoenen zomaar een einde kunnen komen aan eredivisievoetbal in Arnhem. Er staat logischerwijs spanning op die laatste wedstrijden, geeft ook aanvoerder Matús Bero toe aan Omroep Gelderland: "Het is nooit makkelijk om even te winnen. Maar in deze situatie helemaal niet. Er komen zenuwen bij. We moeten er nu alleen voor zorgen dat we onze emoties onder controle houden in zeer emotionele wedstrijden."

Matús Bero op de grond - Pro Shots

Ook trainer Phillip Cocu merkt dat de spanning er inderdaad is bij de spelers. "Die voelen ze al een tijd, maar nu we bijna bij het einde zijn en de marges nog altijd klein zijn, beseffen de spelers heel goed waar we om spelen. Dat brengt extra druk mee. Maar daar moet je wel mee leren omgaan." Houvast Enig houvast voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt is het op papier makkelijke programma tegen waarschijnlijk drie teams die nergens meer om spelen behalve de eer. Zondagmiddag om 12.15 uur wacht het al gedegradeerde SC Cambuur. Een week later ontvangt Vitesse het eveneens niet meer te redden FC Groningen.

Stand in de eredivisie - NOS

In de laatste speelronde gaat Vitesse op bezoek bij Feyenoord, dat dan hoogstwaarschijnlijk al het kampioenschap binnen heeft. Daarnaast heeft Vitesse een beter doelsaldo dan de concurrenten FC Volendam, FC Emmen en Excelsior. Dus één overwinning in de komende drie wedstrijden zou Vitesse bijna in veilige haven kunnen brengen. "Maar ik denk dat zes punten pas echt genoeg zijn", zegt Bero. Toch maakt de Slowaak zich ook weer niet te druk. "Natuurlijk is het voorkomen van degradatie voor mij heel belangrijk. Ik ben volgens mij degene die het langst hier speelt. Maar het is niet dat ik niet meer kan slapen van de stress. Het is ook nog steeds maar voetbal. Er zijn belangrijkere zaken in het leven." "Uiteraard probeer ik wel mijn gevoelens over te brengen op de andere jongens. Ik wil dat zij ook beseffen dat we nu niet kunnen ontspannen. Iedereen moet nu meer emotie in de wedstrijd stoppen dan anders. We moeten hongerig zijn om te winnen zondag, want we hebben van alles te winnen." Ervaring overdragen Cocu zegt er ook alles aan te doen om dit seizoen met Vitesse tot een goed einde te brengen. "Ik denk heel erg veel na. Dat kan ik niet uitzetten. Ik werk echt keihard en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de spelers er zondag klaar voor zijn."

Teleurstelling bij Miliano Jonathans (Vitesse) - AFP

"Ik ben ook continu aan het regisseren nu, let op heel veel kleine dingen, want in details worden de wedstrijden beslist," aldus de 101-voudig Nederlands international. Daarbij probeert Cocu, met ervaring als speler bij grote clubs als PSV en FC Barcelona, de spelers te helpen. Hij wil bijvoorbeeld de focus van het eindresultaat af te halen. "Als je continu bezig bent met het moeten winnen, verhoog je de druk nog meer. We focussen ons nu vooral op hoe we de wedstrijd in moeten gaan."