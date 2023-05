Ameland begint aan de grootste zandoperatie ooit in Nederland

De gevolgen zijn zichtbaar. Op sommige plekken is meer dan drie meter strand verdwenen. Strandpaviljoen The Sunset ligt in een keer een stuk dichter bij zee. De betonnen rijplaten van de strandovergang bij Paal 2 zijn helemaal weggezakt, zodat auto's het strand niet meer kunnen bereiken.

Het is al voor de tweede keer in vier jaar tijd dat er een enorme hoop zand bij komt op het westelijkste puntje van Ameland. Dat is eerder dan vooraf werd ingeschat, maar de situatie is dan ook "vrij extreem", zegt Robert Zijlstra van Rijkswaterstaat bij Omrop Fryslân .

Dus gaat Rijkswaterstaat zand uit de Noordzee halen en naar Ameland brengen. Zijlstra: "Dat zand komt op een schip, dat vlak voor de kust van Ameland komt te liggen. Via een buis wordt het zand op het strand geperst."

Het werk gaat naar verwachting duren tot in augustus. Dat heeft dus ook gevolgen voor strandgangers. "Meestal werken we niet door in de zomerperiode, vanwege alle recreatie", zegt Zijlstra. "Maar in goed overleg met de gemeente hebben we besloten om dat nu wel te doen. Dan kan het voor het volgende stormseizoen klaar zijn."

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het stuk strand bij Paal 2 - het drukste deel van het strand - voor de zomer klaar is. Daarna wordt het strand tussen de Palen 3, 4 en 5 aangepakt - waarbij telkens een deel van het gebied tijdelijk niet toegankelijk is."

Zeespiegelstijging

Zijlstra denkt dat de oplossing met het verplaatsen van zand voorlopig werkt. "We zijn prima in staat om dit zo te kunnen blijven doen, we zijn nog niet bij een onhoudbaar punt. Maar als we kijken naar de toekomst, met bijvoorbeeld de zeespiegelstijging, dan zou het kunnen zijn dat we meer moeten doen."