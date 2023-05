Wielerunie UCI hekelt helikoptervlucht Evenepoel: 'Geen fair play, gaan maatregelen nemen'

De internationale wielerunie UCI hekelt de helikoptervlucht van meerdere wielrenners, waaronder Remco Evenepoel en zijn ploeggenoten, vrijdag na afloop van de zevende etappe van de Giro d'Italia. Volgens de UCI "druist het in tegen de principes van fair play en de fundamentele waarden van de sport." Ook vindt de UCI het vervoer per helikopter niet ecologisch verantwoord.

Evenepoel, één van de favorieten voor de roze trui, werd samen met zijn adjudanten Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke na afloop van de zevende etappe van de Gran Sasso d'Italia opgepikt door een helikopter en stond na zo'n 2,5 minuut alweer aan de voet van de berg. Ook de renners van Bahrain Victorious gingen op deze manier naar beneden. De rest van het peloton pakte de gondel om per kabelbaan af te dalen of verliet het finishgebied per auto.

'Nodige maatregelen nemen'

"Dit vormt een voordeel dat indruist tegen de beginselen van fair play en de reglementaire bepalingen om een gelijke behandeling te waarborgen bij het vervoer van de ploegen naar hun hotels. We zullen de nodige maatregelen en sancties nemen om ervoor te zorgen dat zoiets in de toekomst niet meer voorkomt", aldus de internationale wielerbond.