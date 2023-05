'Orkun heeft lange weg doorstaan en die was niet altijd makkelijk'

Als Feyenoord morgen de kampioenswedstrijd speelt in De Kuip, zit Ozan Kökçü te glimmen op de tribune. "Ik denk dat dit de kers op de taart is voor hem", zegt de 24-jarige broer van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü vol trots over het naderende kampioenschap en de daarbij horende huldiging op de Coolsingel in Rotterdam. "Hij heeft een lange weg doorstaan en die was niet altijd makkelijk. Het seizoen begon ook een beetje stroef, maar uiteindelijk is het denk ik heel mooi. Ook voor de club, de mensen, de stad." Slimmigheid De oudere broer haalt herinneringen op, vlak voordat heel Rotterdam hoopt na zes jaar weer een landstitel te kunnen vieren. Ze schelen maar twee jaar, groeiden op in Haarlem en zijn van jongs af aan close. "We waren altijd samen, voetbalden constant op straat."

De broertjes Kökcü op jonge leeftijd samen - .

"Achteraf kon je echt zien dat hij een bepaald talent had dat de meesten niet hadden", legt Ozan uit. "Op straat weet iedereen wel dat je met trucjes en mooie acties de beste bent, maar bij hem kon je zien dat hij iets anders had: slimmigheid. Hij leest het spelletje heel erg goed, denk ik. Dat siert hem."

De broers groeiden op in Haarlem en speelden samen in de jeugd van FC Groningen. In 2016 verhuisden ze naar de jeugd van Feyenoord. Waar Orkun uiteindelijk het eerste elftal haalde, zocht Ozan zijn heil buiten Rotterdam. Via onder meer het Turkse Bursaspor, RKC Waalwijk en Sabah FC (Azerbeidzjan) is de linksbuiten nu bij FC Eindhoven terechtgekomen.

Ozan Kökcü viert zijn treffer bij FC Eindhoven - Pro Shots

Dat Orkun aanvoerder werd op z'n 21ste verbaast hem niet. "Hij ziet alles wat er gebeurt." Maar qua karakter is het juist Ozan die meer aanwezig is. "Ik ben de prater, hij is rustiger en wat serieuzer. Maar ja, wel een echte aanvoerder. Op het veld loopt hij met z'n borst vooruit, hij zit lekker in z'n vel." Is hij weleens kritisch op z'n broertje? "Ik grap soms dat ik zoiets echt niet had gedaan, maar als we bij elkaar zijn gaat het eigenlijk niet veel over voetbal. Daar heeft hij genoeg anderen voor om zich heen." Wel heeft hij z'n broertje behoedt voor dezelfde fout die hij zelf als voetballer maakte: te vroeg in je carrière voor een Turkse club gaan spelen.

Ozan Kökçü, de broer van Feyenoord-aanvoerder Orkun, verwacht dat Feyenoord zondag de landstitel gaat binnenhalen. - NOS

Een paar jaar geleden stond de Turkse international namelijk in de belangstellig van grote clubs als Galatasaray en Besiktas. "Om op jonge leeftijd naar Turkije te gaan, is niet zo slim", weet Ozan uit eigen ervaring. "Er is weinig tijd voor ontwikkeling en als jonge speler heb je die wel nodig. Ik denk dat Orkun achteraf gezien de beste keuze heeft gemaakt om bij Feyenoord te blijven." Hij kan niet wachten tot zondag, zo trots en gespannen is hij. Wat Ozan verwacht? "Het kampioenschap, winst, feestvieren met z'n allen."