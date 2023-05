Grootschalige evacuaties in Bangladesh en Myanmar vanwege naderende orkaan

Een krachtige orkaan, Mocha, raast richting de kust van Oost-Bangladesh en Myanmar en komt waarschijnlijk morgen aan land. In Bangladesh zijn ongeveer een half miljoen mensen geëvacueerd naar veiligere gebieden.

In Myanmar zijn duizenden mensen geëvacueerd die langs de kust wonen in de staat Rakhine, meldt de overheidskrant The Global New Light of Myanmar. De orkaan met windsnelheden van 170 kilometer per uur zal waarschijnlijk leiden tot zware regenval en aardverschuivingen.

In de kustgebieden van Bangladesh roepen vrijwilligers met een luidspreker om dat mensen onderdak moeten zoeken. Gevreesd wordt dat de orkaan in dit land problemen zal veroorzaken in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Cox's Bazar.

Rohingya

In Cox's Bazar wonen bijna een miljoen Rohingya-vluchtelingen in geïmproviseerde huizen. De regering van Bangladesh staat vluchtelingen niet toe om het kamp te verlaten. Ambtenaren van Cox's Bazar zeggen dat duizend mensen uit één deel van het kamp zijn geëvacueerd, meldt de BBC. Ook zouden er plannen zijn om nog eens 8000 mensen uit een ander deel weg te halen als de situatie verslechtert.

Toeristen die in hotels aan het strand verblijven, hoeven voorlopig niet weg. Verder zijn luchthavens in de regio inmiddels gesloten, hebben vissers gehoord dat ze hun werk moeten staken en zijn er 15.000 schuilplaatsen opgezet.