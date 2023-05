Judoka's stellen teleur: Meyer, Snippe, Stevenson en Kamps snel uitgeschakeld op WK

Judoka Roy Meyer moest het in de tweede ronde afleggen tegen de Rus Inal Tasoev. In de klasse boven 100 kilogram hield Meyer lang stand, maar werd hij toch geklopt door z'n tegenstander die weinig ruimte weggaf.

Snippe vocht door, had de Sloveen in een houdgreep en behaalde een tweede waza-ari. De jury oordeelde na het gevecht echter dat er toch een ippon aan de Sloveen moest worden toegekend. En zo zag Snippe de winst voor z'n ogen verdampen.

Voor Roy Meyer zijn de WK judo in Doha voorbij. Hij baalt flink van z'n verlies van de Rus Inal Tasoev. "Deze man is een potentiële finalist. Daar sta je dan in de eerste ronde tegenover. De goden zijn me vandaag niet gezind." - NOS

"Het is een beer van een vent. Ik weet dat ik hem moe kan maken en dat ik dan kan winnen", zei een teleurgestelde Meyer na afloop. Het lukte de 31-jarige judoka om onder Tasoevs houdgreep uit te komen, maar hij kwam toch op een waza-ari achterstand. "Potverdorie, dacht ik. Als ik nu op tempo kom, kan ik hem pakken, maar de tijd tikte weg. Die waza-ari achterstand heeft me genekt tegen hem."

Met nog één seconde op de klok en geen kans meer voor de Nederlander op matchwinst liep hij toch nog even intimiderend op Tasoev af, die van de mat stapte.

"Deze man is een potentiële finalist, daar sta je dan tegenover. De goden zijn me vandaag niet gunstig gezind."

Kamps maakt nog kans

Judoka Karen Stevenson (+78 kilogram) won van de Colombiaanse Brigitte Carabali, maar verloor in de achtste finales van de Koreaanse Ha-yun Kim. Stevenson bewoog flink, want had minder gewicht om te domineren. Ze zocht slimmigheden om haar tegenstandster uit balans te brengen, maar dat putte haar ook uit. Met nog 14 seconden op de klok had Kim er genoeg van en besliste het duel met een ippon.

Ook Marit Kamps kwam verder dan de Nederlandse mannen, maar werd in de achtste finales verslagen. De grotere, veel zwaardere Franse Julia Tolofua was in alles een maatje te groot.