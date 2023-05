Thailand wil een andere regering, maar de vraag is of het leger dat toestaat

Het lijkt wel alsof de Thaise politiek sinds het begin van deze eeuw in een cirkel wordt bedreven. Conservatieve partijen zijn aan de macht. Een populistische Shinawatra wint de verkiezingen en neemt de macht over. De conservatieven organiseren straatprotesten. Het leger pleegt een coup en helpt conservatieve partijen weer in het zadel. En een Shinawatra wint de volgende verkiezingen. Daar lijken de verkiezingen van zondag ook weer op uit te draaien.

Het begon met de komst van telecommiljardair Thaksin Shinawatra in 2001. De conservatieve stromingen in het land haatten zijn zelfverrijking en veronderstelde corruptie, en waren bang dat zijn populisme hun machtspositie structureel zou schaden. Na massale protesten werd premier Thaksin in 2006 door het leger afgezet.

In 2011 mocht zijn zus Yingluck het proberen, maar het leger stuurde haar in 2014 weg. En nu is het de beurt aan zijn jongste dochter Paetongtarn. De oppositiepartij Pheu Thai (Voor de Thai) van de 36-jarige staat in de peilingen heel ruim aan de leiding. De nog veel progressievere Move Forward-partij staat tweede, wat een duidelijk signaal is dat de meerderheid van de Thai opnieuw wat anders willen dan door het leger gesteund conservatisme.

Cruciaal in deze verkiezingen zijn boeren in Noord- en Noordoost-Thailand. De agrarische sector is een van de belangrijkste pijlers onder de Thaise economie. Niet alleen omdat Thailand een wereldspeler is in de rijst-, rubber-, tonijn- en suikerhandel. Ook omdat een derde van de krap 72 miljoen Thai in de agrarische sector werkt.