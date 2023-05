Literatuurprijs Gouden Ganzenveer naar auteur Jan Brokken

Jan Brokken ontvangt dit jaar de literatuurprijs De Gouden Ganzenveer. De 73-jarige auteur krijgt de prijs vanwege "zijn ontzagwekkend brede en omvangrijke oeuvre", aldus de Academie De Gouden Ganzenveer, die de prijs uitreikt.

Brokkens oeuvre bestaat uit literaire non-fictie, reisverslagen, romans en autobiografisch werk, zoals Mijn kleine waanzin, De tuinen van Buitenzorg en In het huis van de dichter. In 2020 publiceerde hij De Rechtvaardigen, over consul Jan Zwartendijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden redde. Brokkens werk is in twintig talen vertaald.

Jet Bussemaker, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorzitter van de Academie, maakte de winnaar bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. "Wat ik heel mooi vind, is dat hij bij de moeilijke en minder toegankelijke onderwerpen het persoonlijke, beschouwende en literaire bij elkaar weet te brengen. Daardoor hangen veel mensen aan zijn lippen."

Brokken reageerde verheugd op de toekenning van de Gouden Ganzenveer. "Het is een prijs waarbij de taal centraal staat. In beschouwingen over mijn werk gaat het vaak over de onderwerpen, de al dan niet verborgen geschiedenis die ik blootleg of de mens die ik beschrijf, maar eigenlijk nooit waar het ook om draait: de taal", zei Brokken in De Taalstaat.

Taal onder de aandacht

De Gouden Ganzenveer wordt jaarlijks uitgereikt. Met de onderscheiding wil de Academie het geschreven en gedrukte woord in het Nederlandse taalgebied onder de aandacht brengen. Op 18 september krijgt Brokken de prijs uitgereikt in Amsterdam.

Vorig jaar werd de prijs toegekend aan Nelleke Noordervliet. Daarvoor ging De Gouden Ganzenveer naar onder anderen Margot Dijkgraaf, Abdelkader Benali en Arnon Grunberg.