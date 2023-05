Woning Amersfoort voor tweede nacht op rij doelwit van explosie

Bij de woning in Amersfoort waar vannacht een explosief afging, was de nacht ervoor ook al een ontploffing. Omdat er toen geen melding van was gemaakt, kwam de politie daar gisteravond pas achter.

Beide keren is er niemand gewond geraakt. Wel is de onrust in de wijk volgens de politie groot.

Doelwit was een huis aan de Liendertseweg, in de wijk Liendert. De gevel is beschadigd geraakt. Volgens de politie lijkt het erop dat er vannacht een explosief op een ruit is geplakt.

"Het is aannemelijk dat het om een Cobra-vuurwerkbom gaat. Die zijn over het algemeen makkelijk te krijgen", zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout in het NOS Radio 1 Journaal. Hij benadrukt dat een forensisch opsporingsteam nog onderzoek doet.

'Daders moeten van de straat'

De explosie een nacht ervoor was bij de voordeur. Zowel vannacht als vorige nacht was niemand in de woning aanwezig. De politie doet vandaag buurtonderzoek en roept mensen met deurbelcamera's op om zich te melden als op de beelden iets verdachts te zien is.

Het is onduidelijk tegen wie de laatste aanslag in Amersfoort gericht was. "De buurt is geschokt door de enorme knal. Mensen maken zicht terecht zorgen om hun eigen veiligheid", zegt Hoonhout. "De daders moeten van de straat, en moeten worden opgesloten."

Op een andere plek in Amersfoort was eerder deze week ook een explosie. Ook toen raakte niemand gewond; er was alleen glasschade aan het huis.

Rotterdam

In Rotterdam waren er vannacht ook weer twee explosies. Die stad heeft al maanden te maken met ontploffingen, onder meer bij woningen. Volgens Hoonhout, woordvoerder van de politie Midden-Nederland, kan er een link gelegd worden tussen de incidenten. "We zien landelijk dat intimidatie een gevolg krijgt door het plaatsen van explosieven."