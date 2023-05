'Nederland bouwt steun elektrisch rijden te snel af'

Het kabinet zegt elektrisch rijden te stimuleren, maar in de praktijk worden de meeste stimuleringsmaatregelen juist afgebouwd. Over ruim twee jaar, vanaf 2026, blijft er alleen een subsidie voor tweedehands e-auto's over, waarschijnlijk ter hoogte van duizend euro. Daarmee gaat het kabinet de eigen klimaatdoelen niet halen, waarschuwen onder meer de Vereniging Elektrische Rijders, ANWB, Bovag en de RAI Vereniging. In omliggende landen worden stimuleringsmaatregelen minder snel afgebouwd.

In het regeerakkoord staat de ambitie dat uiterlijk 2030 alle auto's die in ons land worden verkocht elektrisch - of op een andere manier emissieloos - zijn. Op zich is Nederland goed op weg. In zeven jaar ging het aandeel nieuw verkochte elektrische auto's van 0 naar bijna 26 procent. Inmiddels rijden er bijna 350.000 elektrische auto's rond in ons land, dat is zo'n 4 procent van het totale wagenpark. We zijn wereldkampioen laadpaaldichtheid.

Die koppositie heeft Nederland vooral bereikt door royale subsidies en gunstige fiscale regelingen. Maar die steun verdwijnt dus in rap tempo. In 2021 kreeg je nog 6000 euro subsidie bij de koop van een nieuwe elektrische auto, dat is inmiddels 2950 euro (en 2000 euro voor occasions). Over twee jaar blijft alleen de tweedehands subsidie over. Ook de bijtelling voor zakelijke rijders en de vrijstelling voor aanschaf- en motorrijtuigenbelasting vervallen.

Een studie van onderzoeksbureau Fier Automotive laat zien dat het stimuleringsbeleid in de landen om ons heen erg van elkaar verschilt. Landen met weinig belasting op autorijden, zoals Duitsland en Frankrijk, werken veel met aanschafsubsidies, terwijl in bijvoorbeeld Nederland en Scandinavië meer aan belastingknoppen wordt gedraaid. Sommige landen zijn een waar charmeoffensief gestart, vooral als het aandeel elektrische auto's drastisch achterblijft, zoals in Cyprus en Kroatië.

