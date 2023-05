Triatlete Kingma voldoet bij rentree direct aan olympische eis voor Parijs

Triatlete Maya Kingma heeft bij haar rentree in de WK-series triatlon meteen haar visitekaartje afgegeven. In het Japanse Yokohama werd ze bij de tweede WK-wedstrijd van het seizoen knap zesde. En daarmee voldoet Kingma aan de individuele eis van NOC*NSF (top-8 tijdens een WTCS-wedstrijd) voor de Olympische Spelen in Parijs.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep allerminst optimaal voor Kingma. Ziekte en een enkelblessure zorgde ervoor dat de nummer elf van de Spelen in Tokio de eerste wedstrijd van het seizoen, in Abu Dhabi, moest missen.

Kopgroep

In de haven van Yokohama kwam Kingma na 1.500 meter zwemmen als eerste het water uit. Tijdens het fietsen (40 kilometer) ontstond een kopgroep van zeven vrouwen met ook Kingma daarbij.

Bij het hardlopen (10 kilometer) zakte de 27-jarige atlete wat terug. "Al in de eerste ronde moest ik de snelste meiden laten gaan en in mijn eigen tempo verder lopen." Uiteindelijk verloor Kingma een ruime minuut op Britse winnares Sophie Coldwell.

Rachel Klamer werd 38ste in Yokohama, Rani Skrabanja 51ste. Over twee weken is in het Italiaanse Cagliari de volgende wedstrijd in de WK-series.