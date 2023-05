Basketbalster Griner voor het eerst sinds terugkeer uit Rusland weer in actie

"Ik had niet verwacht dat ik zo snel alweer zou basketballen. Ik ben dankbaar om hier te zijn, dat is zeker", zei Griner na afloop van de verloren wedstrijd van haar ploeg Phoenix Mercury tegen Los Angeles Sparks.

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner heeft voor het eerst sinds haar terugkeer in december 2022 in de Verenigde Staten weer een wedstrijd gespeeld. In februari vorig jaar werd Griner in Rusland opgepakt omdat ze cannabisolie in haar bagage had. Ze kreeg negen jaar gevangenisstraf, maar kwam voortijdig vrij na een diplomatieke deal.

De laatste keer dat de Amerikaanse ster van het vrouwenbasketbal voor Phoenix speelde was in 2021. Griner vertrok regelmatig in pauzes van de Amerikaanse basketbalcompetitie naar Rusland om daar te spelen, maar in februari 2022 - een week voor de inval van Rusland in Oekraïne - werd ze aangehouden.

Ambassadeur

Tien maanden bracht Griner door in een Russische cel, waar ze continu hoopte op "een wonder". Op de momenten waarop de wanhoop het grootst was, keek ze naar foto's van haar familie.

Griner: "Dat ik hun gezichten kon zien, hield me op de been. Soms wilde ik opgeven, maar als ik dan mijn familie zag, dan wist ik hoe graag ik weer bij hen in een veilige omgeving wilde zijn."

Begin december werd de Amerikaanse na een gevangenenruil met een Russische wapenhandelaar vrijgelaten. Vervolgens tekende de 32-jarige Griner een nieuw eenjarig contract bij Phoenix Mercury, sindsdien werkte ze aan haar rentree.

Behalve aan haar basketbalcarrière werkt Griner aan een boek over haar arrestatie en gevangenschap in Rusland, daarnaast is ze ambassadeur voor de organisatie Bring Our Families Home, die familieleden van Amerikaanse gegijzelden en gevangenen in het buitenland bijstaat.