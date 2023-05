Beachvolleyballer Van de Velde neemt afscheid van Varenhorst: 'Rauw op mijn dak'

De beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst gaan uit elkaar. De 28-jarige Van de Velde heeft besloten verder te gaan met Matthew Immers (22). Het tweetal speelde de afgelopen weken al samen, omdat Varenhorst (33) aan de kant stond met een rugblessure.

Van de Velde: "We hebben nu een aantal toernooien samengespeeld en ik voel me prettig in de rol van blokkeerder, de samenwerking is heel goed en ik heb het gevoel dat we als team nog veel kunnen groeien", zei Van de Velde over de samenwerking met Immers.

'Herstel bezig geweest'

Varenhorst hoopt in de zomer zijn rentree te maken, weliswaar met een andere partner. "Ik ben vooral met mijn herstel bezig geweest. Natuurlijk heb ik ook gezien dat Steven en Matthew in de afgelopen weken een paar goede resultaten hebben gehaald, maar het valt toch een beetje rauw op mijn dak", aldus Varenhorst.