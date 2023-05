Lakers verslaan Warriors in play-offs NBA en staan in finale Western Conference

Aan de hand van LeBron James (38) stond de 17-voudig kampioen steeds op voorsprong. Met 30 punten slechtte James voor het eerst sinds 2020 de dertigpuntengrens in een play-offduel. De Lakers boekten thuis in de play-offs alleen maar overwinningen (zeven).

Los Angeles Lakers heeft zich in de de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geplaatst voor de finale van de Western Conference. De Lakers versloegen de regerend kampioen Golden State Warriors met 122 - 101 en brachten de eindstand in de best-of-7-serie daarmee op 4-2.

Miami Heat bereikte de finale van de Eastern Conference met een 96-92 thuiszege op New York Knicks en kwam zo op 4-2 in de serie. Heat is, na de Knicks in 1999, pas de tweede ploeg die als laagst geplaatste (achtste) de finale bereikt.

In de eindstrijd ontmoet Miami Heat de winnaar van de serie tussen Philadelphia 76ers en Boston Celtics. Tussen die teams staat het 3-3, zondag wordt beslist in wedstrijd 7 wie doorgaat naar de finale van de Eastern Conference.

De winnaars van de de Western en Eastern Conference strijden om de titel in de NBA. De eindstrijd begint op 1 juni in een best-of-seven.