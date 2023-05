'Ingrid vermoord, dat went nooit. Probeer haar lessen door te geven'

"Ik heb een handdoek waar 'Ingrid' op geborduurd staat. Die neem ik naar elke wedstrijd mee en soms naar de trainingen. Ik draag haar legging, met nummer 15 erop, ook al zit er een gat in. En ik heb een tatoeage laten zetten met de tekst he soñado contigo, ik heb over je gedroomd. De regel staat onder mijn hart."

Anna Zijl (21) denkt nog vaak aan Visser. Haar moeder was de beste vriendin van Visser en zelf is Zijl nu ook topvolleybalster.

Dagenlang waren ze vermist, tot hun lichamen in het voorjaar van 2013 werden teruggevonden in een citroenboomgaard. Juan Cuenca, de manager van de Spaanse volleybalclub CAV Murcia, was het brein achter de moorden. Visser had nog geld van hem tegoed.

Vandaag is het tien jaar geleden dat topvolleybalster Ingrid Visser (35) - met 514 duels recordinternational bij Oranje - en haar partner Lodewijk Severein (57) in Spanje werden vermoord.

Ingrid Visser werd in 2013 vermoord in Spanje. Met 514 interlands is ze nog altijd recordinternational voor Oranje. - NOS

"Mijn moeder zegt altijd tegen mij: jullie hadden een hele speciale band. Er is een foto van ons, toen ik met m'n moeder bij haar in Spanje op bezoek was, waar we precies dezelfde houding hebben."

Wanneer de volleybalster, die bij meerdere buitenlandse clubs speelde, in Nederland was, kwam ze naar wedstrijden kijken van haar pupil, zelfs al waren die om 8.00 uur 's ochtends in een andere stad. Ook nam ze Zijl mee naar trainingen in Murcia. Vakanties vierde het gezin samen met Visser en Severein.

Zijl zag Visser als tweede moeder van wie alles mocht. "Ze was lief, grappig, echt een mooi mens. We konden overal over praten."

Daarin stonden gruwelijke details. "Ik had toen net een telefoon. In bed ben ik via zoekmachines nog meer informatie gaan zoeken, iets wat mijn ouders me hadden afgeraden, want er waren veel onwaarheden. Ze zijn bijvoorbeeld niet gemarteld, een verhaal dat in de Spaanse media rondging."

"Het was 's avonds laat. Papa en mama riepen ons naar beneden, mij en mijn twee jongere broertjes. We werden op de bank gezet en mijn ouders begonnen te huilen. Ze draaiden er niet omheen: ze zijn vermoord. Ook hebben ze ons toen verteld wat er in het autopsierapport stond."

Visser kon zelf lastig zwanger worden vanwege een behandeling met groeiremmers die ze op jonge leeftijd kreeg. Nadat ze in 2011 was gestopt met volleybal, wilde ze samen met Severein haar kinderwens proberen te vervullen. Na een IVF-behandeling in een kliniek in het Spaanse Murcia, wees een test uit dat ze zwanger was.

"In het begin vond ik het lastig om de hal binnen te komen, omdat het haar sport was. Maar ergens is het ook mooi om datgene te blijven doen waar zij zo goed in was. Het went nooit, maar ik probeer haar volleyballessen door te geven, al ben ik niet zo talentvol als zij."

Zijl is doorgegaan met volleybal, ging op Papendal trainen en komt sinds vorig seizoen in de eredivisie uit voor Draisma Dynamo.

Bij de afscheidsceremonie voor Visser en Severein in Almere liep de toen 11-jarige Apeldoornse met teamgenootjes voorop. "Er waren twee grote kaarsen gemaakt met een I en een L. Die heb ik met meiden uit mijn team naar voren gebracht. Ik weet nog dat de vlam van Lodewijks kaars rustig bleef, net als zijn karakter. En dat de kaars van Ingrid, die heel energiek was, constant aan het flakkeren was."

Waar was Visser volgens haar zo goed in? "Ingrid had the full package: goed in aanvallen, blokkeren en het tactische spel. Ze wordt vooral gezien als vermoord persoon, maar ze behoorde tot de absolute volleybaltop. De generatie van nu kan veel van haar spel leren. Er bestaat een video - Visser en de kunst van het blokkeren - waarin ze uitlegt hoe ze een blok zet. Die hebben we op Papendal vaak bekeken, en kijk ik nog steeds."

Ingrid achterna in Spanje

Zijl is nu 21 en overweegt om, net als Visser, over een paar jaar bij een Spaanse club te gaan spelen. "Dat heb ik altijd afgehouden, maar nu heb ik dingen verwerkt en sta ik sterker in mijn schoenen. Ik zou alleen niet voor Murcia willen uitkomen, omdat ze daar is vermoord, maar ik kan in Spanje wel dichter bij de mensen komen die wél goed voor Ingrid zijn geweest."