Een reizende president in oorlogstijd: ‘Zo houdt Zelensky de aandacht vast’

Na negen maanden oorlog kwam daar voor het eerst verandering in. "De oorlogsmoeheid groeide, terwijl het Oekraïense leger juist extra moderne wapens nodig had, zoals tanks. En niet álles is online voor elkaar te krijgen", zegt Soldatiuk. En dus pakte Zelensky zijn koffer in, met als eerste bestemming de Verenigde Staten.

Met vele online toespraken hield Zelensky de internationale aandacht vast. Overal probeerde hij een nationale snaar te raken en vroeg hij vervolgens om economische en militaire steun. Want de oorlog in Oekraïne is, volgens hem, een Europese oorlog, waarbij de vrijheid van de hele democratische, westerse wereld onder vuur ligt.

Een jaar lang zag de wereld Volodymyr Zelensky vooral vanuit zijn bunker, voor videoboodschappen voor zijn bevolking of verbindingen met parlementen over de hele wereld. Inmiddels stapt hij ook steeds vaker het vliegtuig in.

"Een logische keuze", zegt Ron Keller, oud-ambassadeur in zowel Oekraïne als Rusland. "Het is de meest zichtbare bondgenoot voor Oekraïne, een steunpilaar. Binnen Europa is er niet één duidelijk aanspreekpunt omdat ieder land toch nét anders omgaat met de oorlog."

Daarbij is steun van de VS niet vanzelfsprekend. In 2024 zijn er presidentsverkiezingen en het is zeer de vraag of een eventuele Republikeinse president Oekraïne zal blijven steunen. De reis levert Zelensky opnieuw toezeggingen over steun op.

Na zijn ontmoeting met president Biden bezoekt Zelensky een andere trouwe bondgenoot: buurland Polen. Polen en Oekraïne delen een geschiedenis en veel Polen zien Oekraïners als een 'broedervolk'. Daarbij voelt ook Polen de Russische dreiging. "Allemaal redenen waarom Polen Oekraïne door dik en dun steunt. Zowel militair, als bijvoorbeeld door veel vluchtelingen op te vangen", legt Keller uit.

Strategisch

Na de jaarwisseling vloog Zelensky van het ene naar het andere land. "Alle bestemmingen worden strategisch gekozen, in volgorde van belang. Het is een kwestie van wie schud je op een bijeenkomst als eerste de hand?", zegt Keller. En zo liep Zelensky vorige week ook ineens door Den Haag. Belangrijk, vanwege het Internationaal Strafhof, waar hij hoopt dat Poetin ooit terechtstaat. Maar ook om te praten over de komst van een speciaal tribunaal, en het sturen van gevechtsvliegtuigen.