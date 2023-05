Twee militairen omgekomen in Nagorno-Karabach

Bij gevechten in Nagorno-Karabach zijn twee militairen omgekomen, een Armeniër en een militair uit Azerbeidzjan. De ministeries van Defensie van beide landen zeggen dat ze allebei uit zelfverdediging handelden en dat de andere partij eerst het vuur opende.

Het is al enkele dagen onrustig in het gebied. De betwiste grensregio is een enclave binnen Azerbeidzjan, maar wordt voornamelijk bevolkt door etnische Armeniërs. In de afgelopen dertig jaar hebben de ex-Sovjetstaten twee oorlogen uitgevochten om Nagorno-Karabach.

De laatste keer in 2020, toen Azerbeidzjan grote delen heroverde van het grondgebied dat verloren was gegaan in de eerdere oorlog.

Zondag ontmoeten leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Brussel om te praten over het langdurige conflict.