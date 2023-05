Explosies bij woningen in Rotterdam en Amersfoort

In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest. Die was rond 01.30 uur in de wijk Spangen bij de deur van een portiekflat. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade aan de portiek. De politie doet onderzoek.

Dit jaar zijn er al meer dan vijftig explosies bij woningen in de regio Rotterdam geweest. Dat zijn er meer dan heel vorig jaar. De gemeente Rotterdam en de politie hebben de beveiliging opgeschroefd op plekken waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest. Dit gebeurt onder meer door cameratoezicht.

Drugsbendes

De explosies in de stad zijn het gevolg van ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. De toename heeft volgens burgemeester Aboutaleb te maken met de strengere aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse havens. "Er worden zoveel drugs in beslag genomen dat drugscriminelen elkaar verwijten gaan maken waarom een lading is verdwenen", zei de burgemeester vorige maand.

Gisteren zijn drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting en een explosie op de Crooswijkseweg, eind vorige maand. De brand en de explosie waren bij een toko op de Crooswijkseweg. Inmiddels zijn er zo'n 45 verdachten aangehouden voor het buitensporige geweld, zoals explosies en schietpartijen.

Amersfoort

Ook in Amersfoort doet de politie onderzoek bij een woning waar met een explosief schade werd aangericht. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk, meldt de politie op Twitter. De aanleiding voor de explosie is niet bekend.